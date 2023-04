Bisogna dare un’esatta valutazione del mondo in cui vivevamo prima. Dopo 32 anni con una persona si crea un piccolo microcosmo fatto di pregi e difetti. In questo mondo “nuovo” bisogna essere in grado di fare uno sforzo di razionalità da una parte e uno sforzo emotivo dall’altra per imparare a vivere nel presente lasciando indietro il rimpianto.

(*) Continuano le pubblicazioni dei podcast sull’elaborazione del lutto. Clicca qui per ascoltare le precedenti puntate su YouTube.