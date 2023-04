Donazione organi, Trento città più generosa

Trento, per il secondo anno consecutivo, risulta la più generosa tra le grandi città per la donazione di organi e tessuti. Allo stesso tempo, Geraci Siculo è in testa per i piccoli Comuni. Tra i centri di media dimensione si segnalano Corato (Puglia) e Guardiagrele (Abruzzo).

Questo quanto emerso dall’ultima edizione dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all’atto di emissione della carta d’identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. L’Indice, per la cronaca, è stato pubblicato in vista della 26ma Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica prossima 16 aprile.

Intanto, il Sistema informativo trapianti ha raggiunto 15,5 milioni di dichiarazioni registrate da parte dei cittadini riguardo l’eventuale disponibilità a donare organi: 11,1 milioni di sì all’eventuale donazione e 4,4 milioni di no e nel 2022 sono stati segnalati 2,8 milioni di nuove dichiarazioni di volontà alla donazione. I cittadini che hanno indicato la disponibilità a dichiarare sono stati 1,9 milioni (68,2 per cento) ma si sono registrati anche quasi 900mila no (31,8 per cento), con un leggero peggioramento rispetto al 2021 quando i consensi si erano attestati al 68,9 per cento.

A esprimersi è stato il 55,5 per cento dei cittadini che si sono recati all’anagrafe per richiedere la carta d’identità. Le percentuali di consenso maggiori sono state appurate tra le donne (71,3 per cento, contro il 66,2 per cento di sì espresso tra gli uomini) e tra i 35-40enni (72,6 per cento), mentre l’opposizione alla donazione è leggermente più alta fra i giovanissimi (nel 2022 il 30,2 per cento dei 18-25enni ha registrato un no) per poi crescere esponenzialmente oltre i 70 anni (42,4 per cento di no tra i 70-80enni, 56,5 per cento tra gli over 80) nell’errata convinzione che la donazione degli organi in età avanzata non sia possibile.