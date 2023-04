L’ospite di questo mercoledì di “Medicina a Km 0” è il professor Massimo Massetti, direttore del Dipartimento di Scienze cardiovascolari del Policlinico Agostino Gemelli e Ordinario di Cardiochirurgia dell’Università Cattolica di Roma. In questa occasione, abbiamo affrontato con lui il tema dei trapianti di cuore. La vita media di un trapiantato di cuore umano è di circa 32 anni. Nel 2022 sono stati effettuati 254 trapianti di cuore. Il professor Massetti ci ha spiegato che grazie alle campagne di prevenzione degli incidenti stradali, ci sono meno cuori disponibili per i trapianti, meno donatori umani. Pertanto, negli anni, grazie allo sviluppo della ricerca, sta migliorando la qualità dei cuori artificiali, il futuro. Oggi ci sono cuori artificiali di nuova generazione, in titanio e acciaio, provvisti di una miniturbina a batteria, che danno la possibilità di vivere anche dieci anni, permettendo di lavorare, viaggiare, fare sport. In alcuni casi, i cuori artificiali vengono utilizzati come ponte in attesa di un Tah, un Total Artificial Heart, come sostegno temporaneo in attesa del trapianto definitivo.