Ci tocca affrontare il dolore, ma come? La filosofia del dolore sta nella liana, alla quale bisogna aggrapparsi per uscire dalle sabbie mobili. Come siamo testimoni del nostro dolore bisogna diventarlo altrettanto nel tirarci fuori da questo malessere. Consiglio Meditopia, forme di meditazione per la respirazione, per dormire bene, per rilassarsi e prepararsi ad afferrare la nostra liana.

