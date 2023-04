Champ for: dallo sport all’azienda, come si costruisce un successo

La storia, anzi, le storie dei campioni dello sport per ottenere il successo in azienda. La mission del progetto di Noema Hr, società di consulenza impegnata nel “valorizzare” il capitale umano”, si chiama Champ for. Nello specifico, si tratta di un programma formativo composto da 12 moduli – spaziano dallo sviluppo della fiducia tra i membri di un team alla gestione dell’insuccesso – che le organizzazioni possono mettere in atto per i propri manager, sia in toto che selezionando il “pacchetto” – o i “pacchetti” – di maggiore interesse. Noema, in greco, significa “progetto, cosa pensata”. E non poteva essere altrimenti.

L’idea prende forma grazie a un’intuizione di Patrick Forestieri: chief executive officer, da 10 anni lavora sia in ambito consulenziale in qualità di coach, docente e project manager sulle tematiche legate allo sviluppo del personale, sia in ambito aziendale come responsabile dell’organizzazione e dello sviluppo delle risorse umane. Il lavoro è stato seguito, passo dopo passo, da Fabio Valeri, manager e consulente con oltre 16 anni di esperienza internazionale: il suo ruolo è quello di aiutare le aziende a implementare, tra le altre cose, le procedure di smart working e a progettare prodotti digitali con l’impiego della realtà aumentata e dell’intelligenza artificiale.

Valeri, in un colloquio con l’Opinione, rivela che nello sport sono state notate dinamiche presenti anche in azienda. Per esempio, la competizione, l’emozione, la motivazione, il conflitto, il raggiungimento degli obiettivi. Il problema di specie, però, è che nella stessa azienda questi aspetti restano sottotraccia (“non emergono, non si riescono ad affrontare in maniera plastica”). Ed ecco la novità approntata da Champ for: “Lo sport che entra in azienda è un qualcosa che già esiste – spiega Fabio Valeri – sentir parlare un campione, che poi raccoglie domande di chi ascolta, è un qualcosa già visto. Noi vogliamo raccontare la storia dello sportivo di successo in modo guidato, con un formatore professionista”. L’obiettivo finale è uno: “Trasformare questa storia in dinamiche aziendali”. Insomma, “che vuol dire tirare un rigore, nell’ambito di una azienda? Noi cerchiamo di portare tutto ciò in un contesto aziendale – continua Valeri – lo sport coinvolge, regala emozioni molto forti. Ascoltare un campione, gratifica. Poi lo sportivo proviene da un mondo diverso rispetto a quello aziendale. E ciò aiuta”.

I MODULI

I dodici moduli, nello specifico, “colgono aspetti specifici della gestione della prestazione dei collaboratori” e sono costruiti per determinati vantaggi, quali la mobilitazione delle energie dei manager partecipanti grazie al racconto delle esperienze evocative dei campioni dello sport, senza dimenticare la “traduzione delle esperienze evocative in comportamenti manageriali applicabili dal giorno successivo in azienda”. La struttura dei moduli, a sua volta, è plasmata per ottimizzare il rapporto fra tempo dedicato e trasferimento dei contenuti, in una logica di apprendimento aumentato. Nel dettaglio, i temi sono: lo speech guidato dal campione, dove il personaggio sportivo selezionato in funzione del tema del modulo specifico racconta un episodio particolarmente significativo e lo approfondisce attraverso le domande del docente; le domande dei partecipanti “utili all’approfondimento del tema esposto”; la traduzione organizzativa dei docenti che “individuano i riferimenti teorici dal racconto del campione e condividono le prassi di buona gestione dei collaboratori applicabili dal giorno successivo in azienda”; l’allenamento in campo, una “possibilità opzionale di avere un supporto specifico sul tema con un intervento mirato di executive o team coaching”.

I FUORICLASSE DELLO SPORT

Poi ci sono i fuoriclasse dello sport, campioni di alto livello nel mondo del calcio, della pallavolo, scherma, pallacanestro”. A loro il compito di toccare il tasto giusto. Perché il successo, dicono quelli bravi, parte da una sconfitta. Metterlo in campo, è un’altra cosa. È un’altra roba. Roba da Champ for.

