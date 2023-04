Con “Medicina a Km 0”, questa settimana affrontiamo il tema della menopausa, che per molte donne rappresenta un grande problema, ed ospitiamo la dottoressa Cristiana Andreani, ginecologa presso l’Ospedale San Giovanni di Roma. Spieghiamo che la menopausa non è una malattia, ma un’altra fase della vita che come tale dev’essere affrontata, ma non con cure fai da te. Ci sono dei sintomi chiari, avvisaglie precise che già per tempo ci fanno capire che ci stiamo preparando a questo avvento. Cogliamole, non ignoriamole e parliamone con il nostro ginecologo di fiducia. Se non ne abbiamo uno, è il momento di affidarci ad un professionista che saprà seguirci e rispondere a tutte le nostre domande, aiutarci a prevenire i sintomi forti, controllare le vampate, che possono portare nel tempo a soffrire di alcune patologie ben più complesse, come la demenza senile, le patologie metaboliche o di eventi cardiovascolari; l’osteoporosi; la secchezza vaginale, perché anche la sessualità dopo i cinquant’anni non abbia a risentirne. Una donna a cinquant’anni è nel pieno della sua attività sociale, familiare, sessuale e quindi vitale.

Aggiornato il 26 aprile 2023 alle ore 19:11