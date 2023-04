Non accettiamo la realtà che ci è venuta addosso come un camion, il dramma che abbiamo subito, e continuiamo a costruire processi di colpevolizzazione sempre più raffinati nella loro ossessività. Uno di questi è la nemesi: siccome non abbiamo apprezzato fino in fondo chi oggi abbiamo perso allora siamo stati puniti. Non è così. Non siamo stati bersagliati dalla sorte, è successo e basta. L’idea delle nemesi subita e meritata ci angustia ma dobbiamo liberarcene.

(*) Continuano le pubblicazioni dei podcast sull’elaborazione del lutto. Clicca qui per ascoltare le precedenti puntate su YouTube.

Aggiornato il 27 aprile 2023 alle ore 18:10