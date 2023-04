A pochi metri dal palco del tradizionale concertone in piazza San Giovanni a Roma la mattina del Primo Maggio torna la Maratona Primo Maggio “Lavoro... in corsa”, giunta alla sua IX edizione, organizzata da Fitel – Federazione Tempo Libero di Cgil, Cisl e Uil nel più ampio contesto degli eventi promossi dalle Confederazioni sindacali per la giornata della Festa dei lavoratori.

Nella ricorrenza del suo trentennale la Fitel torna ad offrire, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, l’opportunità a centinaia di runners provenienti da tutta Italia di tornare tra le più suggestive strade del centro storico di Roma per correre insieme in una gara competitiva (8 km) o in un percorso non competitivo (5 km).

Il premio speciale per i primi vincitori assoluti della gara è l’ingresso al backstage dell’evento musicale pomeridiano e ricchi sono anche i premi per categoria e per Cral e associazioni sportive: coppe, targhe e golosità!

L’appuntamento è alle 8,30 per partire alle 9 del mattino da via Domenico Fontana (all’altezza del ristorante “Cannavota”, davanti alla Scala Santa).

Per iscriversi inviare il modulo compilato a segreteriaiscrizioni123@gmail.com oppure presentarsi un’ora prima della partenza. Per info: 339/5905259.

