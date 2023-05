Ormai sono dieci mesi che lei non c’è più ma a me sembra sempre ieri. Eppure le settimane sfuggono veloci una dopo l’altra. La nostalgia non ti abbandona mai ma il tempo ricomincia a correre.

(*) Continuano le pubblicazioni dei podcast sull’elaborazione del lutto. Clicca qui per ascoltare le precedenti puntate su YouTube.

Aggiornato il 02 maggio 2023 alle ore 16:59