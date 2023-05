Ospite di “Medicina a Km 0” di questo mercoledì è il professor Pierpaolo Correale, ricercatore e direttore del reparto di Oncologia del Gom (Grande Ospedale Metropolitano), gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Dopo tanti anni trascorsi a svolgere attività di ricerca negli Stati Uniti e in seguito a Siena, chiediamo al professor Correale a che punto siamo con l’immunoterapia e che differenza c’è fra questa e le terapie tradizionali per combattere i tumori. I farmaci immunologici (Anti Ctla4, Ant Pd11, Anti Pdl1) agiscono contro il sistema tumorale, che interferisce col sistema immunitario, impedendogli di funzionare in modo corretto. Un campo in rapida espansione, l’immunoterapia è già entrata nella pratica clinica di diverse neoplasie quali il cancro ai polmoni, i melanomi, il tumore al rene e alcuni tumori della mammella e della vescica. Ma la ricerca farà sì che anche gli altri tumori potranno presto esserne trattati.

Aggiornato il 03 maggio 2023 alle ore 16:01