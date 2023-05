Il senso di colpa di chi ha subito una grave perdita può indurre a rifugiarsi in quei presunti presagi che possono facilmente trasformarsi in vere e proprie ossessioni. Il giorno prima ha detto questa frase… Quella mattina ha fatto questo gesto… La mente può condurci in strani e intricati ricordi che si travestono da presagi percepiti perché mal interpretati. Liberiamocene.

Aggiornato il 04 maggio 2023 alle ore 17:13