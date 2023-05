Il teatro che ci inventiamo per avere un nuovo rapporto anche solo di compagnia è un po’ grottesco. Ma abbiamo bisogno di condividere il nostro dolore e non trincerarci dietro vecchi motti alla Charles Bukowski: “Se spazzassero via tutta l’umanità non si perderebbe niente”.

(*) Continuano le pubblicazioni dei podcast sull’elaborazione del lutto. Clicca qui per ascoltare le precedenti puntate su YouTube.

Aggiornato il 09 maggio 2023 alle ore 13:43