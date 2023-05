Una grande giornata all’insegna della cultura e della solidarietà, questa la sintesi di quanto avverrà il prossimo 20 maggio, dalle ore 10 e sino alle ore 20, presso il Giardino storico del Convento di San Bonaventura al Palatino, a Roma. La manifestazione “Ripensiamo Roma con il cuore” , organizzata e promossa dall’Associazione Ripensiamo Roma, mirerà, nell’arco dell’intera giornata, non solo a raccogliere fondi per sostenere il popolo ucraino, martoriato dalla guerra, così come quello turco e siriano, in lenta ripresa dopo il tragico sisma che ha colpito i due Paesi nella notte del 5 febbraio 2023, tramite le associazioni Rotary Ponte Milvio, Italia Ucraina Maidan e Pro Terra Sancta, bensì anche a promuovere una serie di tavoli tematici che ospiteranno conferenze, presentazioni librarie e veri e propri workshop legati al sociale e all’ambiente.

A cura dell’Associazione Officine culturali romane inoltre, sarà allestita una Fiera del libro solidale, con letture condivise e incontri con autori italiani e stranieri. Ma “Ripensiamo Roma con il cuore” sarà anche una rassegna musicale, che ospiterà artisti del calibro di Stefano Borgia, Giulio Todrani, Oksana Mukha, senza dimenticare l’Heart Gospel in Music. Infine, nel programma generale della manifestazione, non mancheranno dibattiti e convegni dedicati all’ambiente, alla sostenibilità, alle tematiche sociali e a quelle di carattere più scientifico, il tutto con una cornice artistica d’eccezione, rappresentata dall’atelier di Padre Sidival Fila. A patrocinare l’intero evento, oltre al Comune di Roma e al Consiglio regionale del Lazio, anche l’Ambasciata d’Ucraina in Italia e la propria omologa in Vaticano, nonché lo United States Foreign Trade Institute e il Forum Terzo Settore Lazio.

