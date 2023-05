Le cose che scopri dopo la sua scomparsa. Alcune sono bellissime altre lo possono essere meno ma si ricostruiscono dei piccoli dettagli a cui prima non facevi neanche caso. La rivista a cui era abbonata, i suoi hobby. Poi ci sono le bollette, le tasse. Forse prima non c’era la giusta attenzione per accorgersi di tutto. Questa conoscenza “postuma” può essere di conforto, una riscoperta della persona amata.

(*) Continuano le pubblicazioni dei podcast sull’elaborazione del lutto. Clicca qui per ascoltare le precedenti puntate su YouTube.

Aggiornato il 11 maggio 2023 alle ore 11:40