Nell’era globalizzata e digitale sono tantissime le informazioni che arrivano alla nostra mente. Approfondire la veridicità delle informazioni è fondamentale per formulare delle opinioni più profonde.

Viviamo in un momento storico dove il tempo sembra scorrere più velocemente. Una vita che non ha quasi più respiro e dove i sentimenti e le emozioni vengono troppe volte messi da parte per non rimanere indietro in questa corsa infinita. Un fenomeno che sta colpendo maggiormente i più giovani che con l’utilizzo spasmodico dei social network e dei cellulari, diventati estensioni delle proprie braccia, hanno difficoltà a confrontarsi ma soprattutto ad ascoltarsi.

Nasce per questo la rubrica “Il Vocabolario della Felicità” dove, in maniera semplice e diretta, la psicoterapeuta Maura Ianni ci guiderà in un viaggio fatto di gioia e positività ma anche consapevolezza e riflessione. Pochi minuti per condividere emozioni attraverso le parole.

Se volete raccontarci la vostra storia o avere qualche consiglio scrivete a lettere@opinione.it.

Aggiornato il 12 maggio 2023 alle ore 17:16