Wilhelmine Schett, conosciuta come Mina Welby, è nostra ospite nel video di oggi. Sin da giovanissima ha provato nei confronti degli altri e di ciò che la circondava un istintivo interesse, così come per la sofferenza e per chi aveva qualcosa da dire. Si è fatta suora, ha insegnato a scuola. Poi l’abito le è stato stretto ed ha cercato ancora. Una donna piccola di statura, ma grande nei sentimenti e nella forza. Ha incontrato Piergiorgio Welby che era affetto da distrofia muscolare. Nel 2003 si è iscritta al Partito radicale e all’associazione Luca Coscioni di cui è diventata co-presidente. Successivamente ha fondato con Marco Cappato e Gustavo Fraticelli SOS Eutanasia, diventando così una paladina per tutte quelle persone che chiedono il diritto di finire i propri giorni senza sofferenza in tempi brevi.

Mina è una attivista di prima generazione, una disubbidiente vera, un tipo tosto. Ancora oggi, alla bellezza di 86 anni, Mina lavora alacremente, fin quando il Parlamento non approverà una legge che tuteli e disciplini il fine vita in Italia.

Aggiornato il 12 maggio 2023 alle ore 17:21