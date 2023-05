Oratorio chiuso per bestemmie (e non solo)

Nella vita può succedere di tutto, anche che un oratorio venga chiuso per bestemmie. Succede a Marina di Minturno, provincia di Latina. A rendere nota la decisione è don Maurizio Di Rienzo. Il parroco, sulla pagina Facebook della chiesa San Biagio, rivela che i cancelli saranno chiusi per un mese. Non solo: sul noto social network l’annuncio viene corredato da un book fotografico che vede sporcizia in terra e non solo.

Ora, da quello che si legge, sembra che la situazione non sia figlia di un qualcosa spuntato fuori all’improvviso. Tutt’altro: il sacerdote, infatti, ammette di aver richiamato più volte chi utilizza il campetto parrocchiale ad avere cura dei luoghi, delle persone e delle cose che appartengono alla parrocchia. Ma, a quanto pare, gli ammonimenti non devono aver sortito gli effetti sperati. E nessun figliol prodigo è tornato all’ovile, se così vogliamo dire.

Anzi, la lista elencata da don Maurizio è varia. In primis ci sono le bestemmie “e parole volgari verso tutti, i compagni di gioco, gli operatori pastorali e in particolare i catechisti, i vicini della parrocchia”. Poi c’è l’immondizia “lasciata ovunque, nonostante i secchi dei rifiuti siano a disposizione”. A seguire i fari della luce “lasciati accesi la sera”. Per concludere, “una delle nuove porte da calcio è stata distrutta: aveva poco più di 7 mesi”.

Da qui la decisione. Con una riflessione finale che non salva nessuno: “Sono cosciente che questa scelta è dura – racconta Don Maurizio – soprattutto per chi vive con gioia la nostra parrocchia, in particolare i più piccoli, ma spero possa essere un segnale per tutti. A chi rovina i beni della parrocchia, a chi è complice e non cerca una soluzione, agli adulti che sono ancora una volta i grandi assenti”.

In questo quadro, non mancano i commenti su faccialibro. In linea di massima, è un coro unanime contro l’inciviltà. Eppure una signora chiede di verificare anche “l’interno dell’oratorio”, specialmente “quando si fa pilates… bisogna prima pulire, disinfettare il pavimento. È una vera indecenza”. Dalla parrocchia viene chiarito: “Il salone e le sale vengono pulite ogni settimana. Qui si parla dell’esterno. Non confondiamo le idee. Grazie”. Così si inserisce un’altra donna “perché si fa pilates in oratorio? Sto cercando una palestra che fa pilates ma Minturno non offre questa ginnastica”. E tutto finisce con “scrivimi in privato”, “ti ho scritto in privato”. Tanto pilates non è un’attività svolta all’esterno. A chi sporca qualcuno ci penserà. Le vie del Signore, dopotutto, sono infinite.

Aggiornato il 13 maggio 2023 alle ore 13:01