Come organizzare un funerale in Italia

Sapere come muoversi per organizzare un funerale è fondamentale per ridurre lo stress derivante da questa attività, la quale deve essere effettuata in un momento di profonda fragilità emotiva. Dare l’estremo saluto alla persona cara che è venuta a mancare nel miglior modo possibile può d’altronde essere di grande aiuto per affrontare la perdita e ritrovare un po' di serenità.

A cominciare dalla scelta dell’agenzia di onoranze funebri fino alla decisione del tipo di sepoltura, gli elementi che entrano in gioco per organizzare un funerale sono numerosi. In questo articolo spiegheremo come procedere per fare in modo che tutto si svolga nel migliore dei modi.

VALUTARE IL BUDGET CHE SI HA A DISPOSIZIONE

Sebbene pensare ai soldi in un momento così difficile possa risultare poco delicato, valutare il budget che si ha a disposizione è fondamentale per organizzare il funerale. Da quanto riportato dal comparatore di funerali Lastello.it i prezzi dei funerali in Italia nel 2023 sono molto variabili, in quanto dipendono, in larga misura, dai prodotti e dai servizi, nonché dall'agenzia di pompe funebri scelta. A fare la differenza non sono solo il tipo di cassa e di carro funebre, i fiori, i valletti porta cassa, la vestizione e così via, ma anche la modalità, la quale può prevedere l’inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Per avere un’idea dei costi è possibile sfruttare il comparatore di funerali, il quale consente di individuare le offerte più interessanti, ossia quelle che permettono di regalare alla persona cara il funerale migliore in base al budget che si ha a disposizione.

SCEGLIERE IL TIPO DI SEPOLTURA

La scelta del tipo di sepoltura deve tenere conto, in primo luogo, delle ultime volontà del defunto. Nel caso in cui quest’ultimo avesse lasciato indicazioni specifiche, il problema della scelta non si porrebbe; in caso contrario, toccherà agli eredi decidere come seppellire il corpo della persona amata.

Le possibilità sono tre:

– inumazione, ossia sepoltura in terra;

– tumulazione, ovvero la sepoltura nel loculo;

– cremazione.

Dopo la cremazione, le ceneri del defunto possono essere depositate nel loculo cimiteriale, custodite in casa oppure disperse nella natura: in quest’ultimo caso è necessario ottenere specifiche autorizzazioni.

LA SCELTA DELLA BARA

La bara scelta per dare l’ultimo saluto al proprio caro deve rispettare le normative in vigore, le quali prevedono materiali differenti in base al tipo di sepoltura scelta. Chi opta per la cremazione o per l’inumazione può optare per una semplice cassa di legno, seppur con specifiche condizioni, mentre chi sceglie la tumulazione dovrà acquistare una cassa duplice, ossia una di metallo, in genere di zinco, la quale andrà inserita all'interno della classica bara in legno.

La cremazione prevede inoltra l’acquisto non solo della bara, ma anche dell’urna all'interno della quale andranno riposte le ceneri del defunto.

L’ALLESTIMENTO DELLA CAMERA ARDENTE

Ulteriore aspetto da prendere in considerazione è l’allestimento della camera ardente, ossia dell’ambiente nel quale amici e parenti del defunto potranno vederlo per l’ultima volta e dargli il loro ultimo saluto. Oltre al cavalletto per sorreggere la bara, potranno essere scelti paramenti, lumini, addobbi floreali, nonché un tavolino sul quale depositare il registro per le firme dei visitatori. Ogni elemento potrà essere valutato insieme al responsabile dell’agenzia funeraria scelta.

Aggiornato il 23 maggio 2023 alle ore 18:14