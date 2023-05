Professor Toscani: i rischi dei viaggi low cost per il trapianto di capelli (video)

Ospite di “Medicina a Km 0” di questo mercoledì è il professor Marco Toscani, chirurgo plastico, dermatologo e vicepresidente della Società Italiana di Tricologia (S.I.Tri.).

L’argomento che abbiamo affrontato nel video con il professore riguarda proprio la caduta dei capelli e l’alopecia. Una caduta quotidiana dei capelli è fisiologica. Ma ci siamo chiesti quando una caduta dei capelli diventa anormale e come si può prevenirla ed eventualmente affrontarla. Cosa si deve fare nei casi più gravi e, soprattutto, il professor Toscani ha dato dei suggerimenti sui comportamenti da tenere quando dobbiamo andare in vacanza. Perché stressare i capelli al sole può essere particolarmente dannoso per chi ha i capelli già fragili. La caduta dei capelli può essere anche sintomo di altre malattie e il professore ci spiega quali.

La perdita dei capelli è una delle cause più frequenti legata ad uno squilibrio di estrogeni-androgeni. Ci sono stati molti casi di caduta dei capelli dopo il Covid-19. Anche nel periodo della menopausa, il calo degli ormoni femminili risparmiatori dei capelli, aggrava la caduta.

Ci sono poi le perdite di capelli per cause nervose, le cosiddette alopecie areate, che si presentano con larghe chiazze, specialmente frontali. Il professor Toscani ci ha parlato del trapianto dei capelli dove in Italia siamo esperti nel settore e ci ha messo in guardia dai pericoli che si corrono nel compiere certi viaggi low cost, in alcuni Paesi in particolare, per fare questo tipo di interventi. Il prezzo che propongono addirittura delle agenzie ad hoc è già sintomo di bassa qualità e il rischio è di incappare in personale poco esperto e in standard sanitari discutibili, in probabili cicatrici che rimangono per tutta la vita, o attaccature innaturali e danni estetici permanenti.

Aggiornato il 24 maggio 2023 alle ore 19:13