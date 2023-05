Cyclando: la prima piattaforma dedicata ai viaggi in bicicletta

Cyclando ha concluso la sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd raccogliendo 500mila euro da 96 investitori che hanno creduto nel progetto della startup modenese. Tra questi anche il fondo Azimut Eltif-Venture Capital ALIcrowd II, quattro tour operator specializzati in cicloturismo e viaggi outdoor, un bike rental e un’agenzia turistica Dmc. Il capitale raccolto servirà a sviluppare nuovi strumenti digitali che la maggiore internazionalizzazione della piattaforma da cui sarà possibile organizzare viaggi in tutto il mondo. Grazie ai risultati del crowdfunding è stato accelerato significativamente lo sviluppo tecnologico, creando un vero e proprio gestionale che permette di gestire tutte le informazioni sui singoli viaggi e rendere estremamente veloce l’assistenza ai clienti.

Brevi cenni storici. Cyclando nasce nel 2019 con lo scopo di avvicinare più persone possibili a un modo di viaggiare che fa bene a chi lo sceglie, ma anche all’ambiente, rendendo la progettazione di una vacanza cicloturistica un’esperienza facile, veloce e alla portata di tutti. Ad oggi offre oltre mille tour disponibili, provenienti da 130 tour operator specializzati in tutta Europa. La startup è stata accelerata nel 2021 da LVenture Group, che ha selezionato la startup per la diciannovesima edizione del suo programma di accelerazione Luiss EnLabs e l’ha finanziata con il primo investimento.

I dati del 2022 sul cicloturismo evidenziano che quasi la metà dei cicloturisti attinge dal web per informazioni e prenotazioni condividendo sui social e le comunità degli amanti delle due ruote, scatti dei luoghi visitati, recensioni, racconti e impressioni di viaggio, nonché i servizi e gli strumenti utilizzati per l’organizzazione dello stesso. La piattaforma, consapevole di questa dinamica, raccoglie proposte di cicloturismo in Italia e in Europa, personalizzabili e prenotabili direttamente grazie al suo motore di ricerca interno e a un sistema di filtri che consente di impostare la tipologia di vacanza a 360 gradi: dalla bici che si desidera utilizzare, al tipo di percorso e di viaggio, nonché al numero di viaggiatori e il proprio livello di difficoltà, la durata della vacanza e il budget a disposizione. E poi arriva il 2023 che dà un ulteriore buster alla piattaforma grazie all’intervento di importanti investitori che credono della qualità del progetto e negli importanti ritorni nel breve-medio periodo. Anche in questo caso, attraverso una operazione di investimento “in economia reale” che ha avuto come protagonisti diversi interlocutori, si sta dando valore a un progetto con un duplice risultato:

1) accelerare da una parte l’incremento di potenziale per l’azienda che ha potuto far “esplodere” in poco tempo le sue potenzialità;

2) e dall’altro si sono dati rendimenti maggiormente significativi ai risparmiatori che hanno indirettamente sposato questo progetto al riparo della volatilità dei mercarti.

Un altro fantastico esempio di investimenti nel Private Market che ormai rappresenta anche nel nostro Paese una realtà in costante crescita.

Aggiornato il 26 maggio 2023 alle ore 09:23