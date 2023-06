Nella nuova puntata de “La Cura Ri-Costituente”, l’avvocato Adelmo Manna, professore emerito di Diritto penale, ci spiega in cosa consiste l’Istituto della Giustizia riparativa e ci racconta la sua storia giuridica. In attesa che entrino in vigore le disposizioni attuative della Riforma Cartabia.

Aggiornato il 15 giugno 2023 alle ore 12:04