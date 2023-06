La fuga del capitale umano (video)

Si sente parlare tanto di fuga di cervelli ma chi sono questi giovani che decidono di studiare e lavorare fuori dal nostro Paese?

Eugenio Bertino oggi ha 27 anni e vive a Berlino ormai da diverso tempo, si è iscritto all’università in Italia ma per poter proseguire il suo percorso di studi si è sposato prima in Francia e poi in Germania. Oggi è Ceo di una startup di sua invenzione: una web app per la ristrutturazione della casa.

Con un solo click si avrà a disposizione un report dettagliato di costi, tempistiche e detrazioni di tutta la ristrutturazione della propria abitazione, sia essendone proprietari sia che da possibili acquirenti. E questo è solo l’inizio. Perché House Me si propone come servizio gratuito per tutti i suoi clienti stando attenti alle famose direttive green che arrivano dall’Europa e quindi si propone di dare indicazioni dettagliate su quanti soldi ogni mese in bolletta si possono risparmiare. Calcolare non solo costi e tempistiche, ma quali sono i lavori che vanno ad impattare sul proprio efficientamento energetico.

L’obiettivo finale è quello di aiutare il cittadino che entro il 2033 dovrà adeguarsi alle direttive europee dove, ad esempio solo in Italia, si stima che l’80 per cento delle abitazioni dovrà essere ristrutturato per rientrare nella classe energetica D. Sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò in Italia?

Aggiornato il 16 giugno 2023 alle ore 13:58