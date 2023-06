“Durante la pandemia ci sono mancati i baci e gli abbracci, ma adesso non risparmiamoci in gesti affettuosi; perché scaldano il cuore sia di chi li riceve sia di chi li regala”.

Viviamo in un momento storico dove il tempo sembra scorrere più velocemente. Un fenomeno che colpisce i più giovani che hanno difficoltà a confrontarsi ma soprattutto ad ascoltarsi. Nasce per questo la rubrica Il Vocabolario della Felicità dove, in maniera semplice e diretta, la psicoterapeuta Maura Ianni ci guiderà in un viaggio fatto di gioia e positività ma anche consapevolezza e riflessione.

Se volete raccontarci la vostra storia o avere qualche consiglio scrivete a lettere@opinione.it.

Aggiornato il 17 giugno 2023 alle ore 14:02