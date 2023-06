Quei tappi che non si staccano dalle bottiglie di plastica

Tappi agganciati alle bottiglie di plastica. Tappi che non si staccano – anche dopo averli svitati o sollevati – e che a volte rendono fastidioso persino versare una bibita fresca nel bicchiere. Girano da qualche tempo. Un difetto di fabbrica? No. E allora perché ci sono? In pratica, nel 2024 entrerà in vigore una direttiva europea che prevede questo: le bottiglie in Pet (polietilene tereftalato) entro i 3 litri dovranno avere in dotazioni i tethered cap, ossia i tappi agganciati alla bottiglia. Un modo, questo, per non disperdere plastica e per non inquinare l’ambiente. Sì, all’inizio bisogna un po’ prenderci la mano. Infatti, possono apparire un ostacolo. Ma poi basta ruotare il tappo per agganciarlo a bordo del collo. E il gioco è fatto.

La San Benedetto, già nel 2020, diceva: “A tutti è capitato di aprire una bottiglietta e sentirsi sfuggire il tappo dalle dita, vederlo cadere dove non si vorrebbe o perderlo. Con Twist&Drink tutto questo è superato e utilizzarlo è semplice, bastano quattro semplici mosse: svita, ruota, bevi e riavvita. Il nuovo tappo, infatti, grazie ad una linguetta, è legato al collo della bottiglia e non viene disperso nell’ambiente. San Benedetto ha risposto così, con quattro anni di anticipo, alla direttiva europea 2019/904 che richiede l’obbligo del tappo attaccato alla bottiglia entro il 2024”.

“Per rendersi conto di quale sia l’impatto dell'inquinamento della plastica – è riportato sull’Agi – basti pensare che, secondo un rapporto del Wwf pubblicato in occasione della Giornata mondiale degli Oceani, a fronte di una produzione in costante crescita, infatti, lo smaltimento della plastica è oggi ancora altamente inefficiente e inefficace, con tassi di riciclo inferiori al 10 per cento a livello globale. Il risultato è che fino a 22 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrano nell’ambiente marino e altrettanti nell’ambiente terrestre ogni anno, in gran parte plastica monouso”.

Aggiornato il 22 giugno 2023 alle ore 16:55