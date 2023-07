Free Park: a Roma la bomboletta spray contro la sosta selvaggia

Non tutti gli eroi, si dice, hanno un mantello. Ma c’è qualcuno che sta spaccando in due l’opinione pubblica sui social, tra chi lo esalta e chi, invece, lo insulta. Il personaggio “X” in questione è colui che a Roma sta marchiando – con la bomboletta spray – le fiancate delle auto parcheggiate in sosta selvaggia. Succede nella zona di Porta Furba: le immagini di due vetture – un Suv bianco e una Toyota C-hr blu – sono apparse sul canale Instagram di Welcome to Favelas. E poi il marchio di fabbrica, la scritta “Free park” (in un caso “Fre park”, con una “e” di meno). Rimandato inglese o meno, la domanda è chi possa essere questa sorta di giustiziere “pane e cicoria”. Mentre i commenti degli internauti non sono mancati.

C’è chi dice “quelli che criticano sono tutti in difetto, non rispettano le regole. Continua così”, “sticaxxi de Batman, non c’avemo Free Park”. Addirittura, arriva il suggerimento “vieni a via Monte Cervialto, finisci gli spray”. Anche se c’è chi nota “non l’eroe che meritavamo ma quello di cui avevamo bisogno. Un paladino, un cavaliere senza macchia. O quasi”.

Non mancano le critiche. “Se ne vada a lavorare”, “non mi sembra il caso di scrivere con una bomboletta può lasciare benissimo un foglio o un adesivo. Ma pensa se una persona non riesce ad arrivare a fine mese e non puoi far pulire la macchina”, “bastava chiamare i vigili e fargli una bella multina… ma danneggiare così la macchina, mi sembra eccessivo”.

Così, mentre il dibattito 2.0 impazza, c’è chi esulta al nuovo Shpalman, personaggio reso famoso dagli Elio e le storie tese che aveva una caratteristica, come declamava la band: “Shpalma la mxxxa in faccia… Autografi la faccia di tutti i miei nemici. E il volto gli incornici con pezzi di pupù”. Attendiamo sviluppi.

(*) Foto Instagram Welcome to Favelas

Aggiornato il 05 luglio 2023 alle ore 17:03