Rubiamo Baci: il flash mob a Roma

In occasione della “Giornata internazionale del bacio rubato”, in programma oggi, le artiste Rossana e Teresa Coratella promuovono un flash mob artistico presso largo Gaetana Agnesi, a Roma. L’idea nasce dalla curiosità di capire se il bacio, a cui tante discipline hanno dedicato significati e immagini talmente auliche, da irrigidirlo, possa perdere un po’ di quei freni inibitori socio-culturali per ricongiungersi alla sua naturale essenza di gesto spontaneo. Indipendentemente da tutte quelle barriere fisiche, culturali e di linguaggio.

In tempi di guerra, dove la violenza e la prevaricazione sono divenute moneta di scambio preferita per sopravvivere a una realtà così materialistica, l’invito è a scambiarsi la pace. Per ricordarci che non ci serve nient’altro, se non una dimensione di amore reciproco e di sogno. Per questa occasione, le artiste hanno realizzato dei cerchi adesivi all’interno dei quali un uomo e una donna regaleranno baci.

Il pubblico farà parte integrante della performance, decidendo se baciare gli attori previsti per il contest performativo o posizionarsi all’interno di un cerchio vuoto, dove potranno baciare chiunque vogliano. E allora baciami, baciamoci. I baci saranno immortalati da alcuni scatti fotografici e condivisi all’interno della pagina social dell’evento, dove sarà lanciato l’hashtag #RubiamoBaci.

L’happening sarà accompagnato dalla musica del maestro Juan Carlos Albelo Zamora (special guest: Juan Carlos Albelo Zamora; fotografia: Gabriel Cash, Salvatore G.B. Grimaldi, Denise Sarahi; attori: Massimo Napoli, Sara Ren e Massimiliano Rodi).

Aggiornato il 06 luglio 2023 alle ore 13:40