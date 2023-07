Ritrovato turista italiano disperso in Amazzonia

Era in uno stato “di confusione” ma comunque in “buona salute”, come riferito dalle autorità. È stato ritrovato il turista italiano che risultava disperso nella giungla dello Stato brasiliano dell’Amazzonia dal 12 luglio. Al momento non sono state rese note le generalità.

Secondo le informazioni raccolte, il turista immediatamente è stato trasportato nell’ospedale della città, a quasi 150 chilometri a sud della Colombia. Dopodiché, è stato sottoposto ai test medici, che hanno effettuato gli accertamenti del caso.

Secondo i vigili del fuoco – come riportato su Leggo – “il turista ha subito un attacco psicotico nel mezzo della foresta: “Durante le ricerche, abbiamo trovato il turista disorientato. Lo abbiamo immobilizzato su una barella e portato all’ospedale più vicino”, ha detto il caporale José dos Santos”.

Per chi non lo sapesse, il Comune brasiliano conta circa 25mila abitanti. A ciò si aggiunge un altro particolare: negli ultimi anni ha rappresentato la meta del turismo d’avventura. Che poi, a ben vedere, è una delle principali attività economiche della zona.

Aggiornato il 15 luglio 2023 alle ore 13:43