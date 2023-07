Addio ad Andrea Purgatori, il giornalista che indagò sulla strage di Ustica

Andrea Purgatori non c’è più. Il grande giornalista è morto dopo una breve e fulminante malattia in un ospedale di Roma. Aveva 70 anni. Volto storico de La 7, dove ha condotto con successo, Atlantide, un programma d’inchieste, reportage e di storie, è stato per anni una firma del Corriere della Sera. Per il quotidiano di Via Solferino si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità. Tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al documentario Vatican Girl, sul caso di Emanuela Orlandi, visibile su Netflix. Per anni ha lavorato per sollevare il muro di gomma sulla strage di Ustica, provando a squarciare il buio sulla vicenda del Dc-9 Itavia che si disintegrò e si inabissò il 27 giugno 1980, raccogliendo centinaia di testimonianze e indagando su tentativi di depistaggio, responsabilità, sospetti in grado di coinvolgere intelligence, Stati Uniti, Francia e Libia. Purgatori ha seguito i momenti più importanti della vita della Repubblica. Celebri le sue inchieste sul caso Moro, sugli anni di piombo, sulle stragi di mafia del 1992.

Giornalista, sceneggiatore di film e fiction, autore, docente di sceneggiatura, “Una mente brillante”, dicono i figli Edoardo, Ludovico, Victoria e la famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. “Per anni al Corriere della Sera dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità, si dedicò tra l’altro con tenacia alla strage di Ustica del 1980. Autore di reportage, ha condotto con successo su La7 Atlantide”. E proprio una puntata del programma dedicata alle stragi di mafia, nel giorno dell’anniversario della morte di Borsellino, chiuderà simbolicamente la stagione stasera: “Era una replica che avevamo pianificato assieme per ricordare l’attentato di Via D’Amelio. Voleva così e così sarà”, ricorda commosso Andrea Salerno, il direttore dell’emittente. Nato a Roma nel 1953, la tessera da professionista in tasca dal 1974, il Master in Giornalismo alla Columbia University di New York nel 1980, dal 1976 Purgatori è stato inviato di guerra per il Corriere della Sera, firmando reportage sul conflitto in Libano del 1982, sulla guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta, sulla guerra del Golfo del 1991, sull’Intifada e sulle rivolte in Tunisia e Algeria. Si è dedicato ai delitti di mafia e di terrorismo nazionale e internazionale, realizzando reportage sul caso e, soprattutto, su Ustica, ispirando e sceneggiando il film Il muro di gomma, diretto da Marco Risi nel 1991.

Numerosi ed emblematici i titoli che ha sceneggiato per il cinema: su tutti, Il giudice ragazzino di Alessandro Di Robilant, sulla lotta alla mafia condotta dal giudice Rosario Livatino; Fortapasc, ancora diretto da Risi, sulla vita e sull’assassino di Giancarlo Siani; L’industriale di Giuliano Montaldo, dedicato alla crisi economica dei primi anni 2000. Dal 2017 era volto e anima di Atlantide: obiettivo del programma, “approfondire il passato per confrontarlo con il presente e vedere se esistono margini di rischio per il nostro futuro”, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, e riportando in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia. Il metodo, quello di sempre: “un linguaggio accessibile a tutti, chiaro, diretto, con immagini da seguire come un film per non far annoiare chi ci segue, ma in cui le storie sono autentiche come i testimoni che abbiamo incontrato”. Nella sua carriera Andrea Purgatori ha collaborato anche con l’Unità, Vanity Fair, Le Monde Diplomatique e Huffington Post e ha collezionato tanti riconoscimenti, come il premio Hemingway per il giornalismo e il Premio Flaiano 2019 al miglior programma culturale per Atlantide.

Il suo impegno sociale passava anche per la difesa dell’ambiente: dal 2014 al 2020 è stato presidente di Greenpeace. Tra i suoi saggi, bisogna menzionare: A un passo dalla guerra (1995), Il bello della rabbia (1997) e I segreti di Abu Omar (2008). Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo, Quattro piccole ostriche (HarperCollins). Amico personale di Corrado Guzzanti e suo coautore, nel 2002 ha partecipato al programma tivù Il caso Scafroglia su Rai3, restando la sua voce fuori campo, mentre nel 2006 ha preso parte al film Fascisti su Marte nel ruolo del camerata Fecchia e, sempre con Guzzanti, ha realizzato Aniene (Sky Uno). Si è divertito ad apparire come attore nella serie cult Boris, ma anche nei film di Carlo Verdone Posti in piedi in paradiso e L’abbiamo fatta grossa.

“Ciao Andrea”. S’intitola così la nota di La7 che ricorda la morte di Andrea Purgatori “una immensa perdita”. “Andrea era uomo speciale, un giornalista di razza, un professionista straordinario. Amava il suo mestiere e riusciva a raccontare le storie in maniera approfondita ma semplice, senza mai fermarsi di fronte alla verità apparente. È stato così per la strage di Ustica, per le indagini sulla mafia, per la scomparsa di Emanuela Orlandi e per tutti gli altri casi che hanno segnato la storia d’Italia come ci ha raccontato magistralmente in questi anni nel suo programma Atlantide. Un lavoro fatto con passione e caparbietà ma soprattutto con il massimo rigore”. Il presidente Urbano Cairo, l’amministratore delegato Marco Ghigliani, il direttore di rete Andrea Salerno, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, tutti i colleghi e gli amici de La7 lo ricordano con grandissimo affetto e stima, vicini alla sua famiglia.

Aggiornato il 19 luglio 2023 alle ore 19:35