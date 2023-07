Una dimora da sogno per le vacanze italiane di Musk

Una baita con la “B” maiuscola per Elon Musk? Questa l’indiscrezione che riguarderebbe il patron di Twitter (meglio, X), Tesla e SpaceX. Una villa extra-lusso con vista sulle Dolomiti potrebbe essere la dimora da sogno del tycoon sudafricano per le sue vacanze in Italia.

Come scrive la Stampa, “il progetto, vicino a San Cassiano, si estende su 4mila metri quadri. La forma sarà a guscio di tartaruga e ci saranno 15 camere da letto”. Sull’argomento torna pure Rainews, che parla di un camino, “anzi tanti camini, la forma che ricorda il guscio di una tartaruga, una piscina a sfioro, in vetro, con vista panoramica sulle Alpi. Ma anche una camera criogenica a -100°, spa, sauna, sala fitness per gli allenamenti nelle arti marziali, domotica ovunque”. Insomma, roba in grande. Come nello stile di Musk.

Una villa da sogno, illustrata – come segnalato sempre su Rainews – da Alessandro Costanza, cui è affidato il progetto: “È il carapace di una tartaruga con i piani in piena esplosione, due sotterranei e tre emersi. Una cubatura di 800 metri quadri divisa tra 15 camere da letto, 15 bagni, ampio living e cantina vini e spa interrate. I dettagli più azzardati? La camera criogenica a -100 gradi, la cabina armadio interrata, a scomparsa nel pavimento, e la piscina in vetro sospesa lunga 30 metri”.

Aggiornato il 27 luglio 2023 alle ore 17:03