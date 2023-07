"Il vocabolario della felicità": pillole di emozioni (video)

“Prima il dovere e poi il piacere. Il dovere che ciascuno di noi ha di mantenere decoroso il luogo in cui vive, il rispetto della natura, il rispetto del bene comune. Vivere in un luogo che nutre la mente: vivete in un luogo degradato vuol dire intossicare la nostra mente”.

Viviamo in un momento storico dove il tempo sembra scorrere più velocemente. Un fenomeno che colpisce i più giovani che hanno difficoltà a confrontarsi ma soprattutto ad ascoltarsi. Nasce per questo la rubrica “Il Vocabolario della Felicità” dove, in maniera semplice e diretta, la psicoterapeuta Maura Ianni ci guiderà in un viaggio fatto di gioia e positività ma anche consapevolezza e riflessione.

Se volete raccontarci la vostra storia o avere qualche consiglio scrivete a lettere@opinione.it.

Aggiornato il 28 luglio 2023 alle ore 17:26