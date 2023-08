La gloriosa festa del Trono

Il 30 luglio 1999 Re Mohammed VI è diventato sovrano del regno del Marocco, succedendo a suo padre Re Hassan II. Considerato un modernizzatore Re Mohammed VI ha di fatto inaugurato una nuova linea politica per la nazione, emancipando il Marocco soprattutto nel capo del diritto familiare.

Per ricordare l’evento è stata organizzata a Roma presso l’hotel Parco dei Principi una giornata speciale presieduta dall’ambasciatore Youssef Balla al cospetto di più di 400 invitati. L’ambasciatore nel suo discorso di benvenuto ha ringraziato gli ospiti ricordando quanto sia stata fondamentale questa svolta per il suo Paese e come il 30 luglio 1999 abbia segnato l’inizio di una nuova era caratterizzata da notevoli progressi.

“Il Marocco – ha dichiarato l’ambasciatore – ha edificato istituzioni moderne e democratiche. Le ambiziose riforme avviate negli ultimi due decenni hanno contribuito a collocare il Marocco a un rango superiore in termini di democratizzazione, modernizzazione, sviluppo”.

Presenti all’evento su invito le delegazioni diplomatiche straniere, giornalisti di alcune agenzie di stampa, rappresentanti di aziende italiane ed esponenti politici, tra gli invitati l’onorevole Souad Sbai. Dopo il discorso di benvenuto dell’ambasciatore Youssef Balla, gli ospiti hanno avuto la possibilità di assaggiare una varietà di autentici piatti marocchini accompagnati da musica marocchina.

