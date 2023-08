Morto Riccardo Laganà: addio al consigliere Rai

È morto improvvisamente, nella notte, Riccardo Laganà, consigliere di Amministrazione della Rai. Aveva 48 anni. Perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni, esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, nel luglio 2018 è stato eletto componente del cda dall’assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui è stato confermato nel giugno del 2021. In Rai nel 1996, era tecnico della produzione del Centro di produzione di Roma.

“L’improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la sua Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il servizio pubblico”: così il presidente Rai, Marinella Soldi e l’Amministratore delegato, Roberto Sergio. Poi aggiungono: “Nel suo ruolo di consigliere di Amministrazione, Laganà ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e grandissimo senso di responsabilità, il punto di vista dei lavoratori Rai, per un’azienda che desiderava fosse realmente un punto di riferimento autorevole per i cittadini e per la quale si è sempre speso generosamente in prima persona”.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e responsabile per l’Editoria della Lega, Alessandro Morelli, commenta: “La notizia della morte del consigliere Rai, Riccardo Laganà, addolora profondamente. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Rai per questa grave perdita”.

I componenti di Fratelli d’Italia nella commissione di Vigilanza sulla Rai proseguono: “Siamo vicini alla famiglia del consigliere d’Amministrazione, Riccardo Laganà, per la dolorosa quanto improvvisa scomparsa. Pur non essendo spesso d’accordo con le sue posizioni ne abbiamo sempre apprezzato la dedizione, la passione, e l’impegno che quotidianamente ha profuso per la Rai. Alla famiglia del consigliere Laganà il gruppo di Fratelli d’Italia in Vigilanza Rai esprime sentite condoglianze”.

Cordoglio espresso anche dalla deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi: “Addolora la morte improvvisa di Riccardo Laganà. Da consigliere d’Amministrazione Rai è stato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della più grande azienda culturale del Paese, con lo sguardo sempre rivolto all’interesse dei cittadini. Resteranno il suo impegno e la passione nella battaglia per la trasparenza del servizio pubblico”.

Aggiornato il 10 agosto 2023 alle ore 14:35