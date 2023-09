“L’educazione è un passaporto che determina la qualità di una persona. La persona educata è capace di rispettare se stessa gli altri e l’ambiente in cui vive. Essere persone educate significa essere persone capaci di stare al mondo”.

Viviamo in un momento storico dove il tempo sembra scorrere più velocemente. Un fenomeno che colpisce i più giovani che hanno difficoltà a confrontarsi ma soprattutto ad ascoltarsi. Nasce per questo la rubrica “Il Vocabolario della Felicità” dove, in maniera semplice e diretta, la psicoterapeuta Maura Ianni ci guiderà in un viaggio fatto di gioia e positività ma anche consapevolezza e riflessione.

Se volete raccontarci la vostra storia o avere qualche consiglio scrivete a lettere@opinione.it.

Aggiornato il 22 settembre 2023 alle ore 13:14