Zanzare in casa: rimedi e suggerimenti

L’estate è ormai finita, ma non lo sono il caldo e l’umidità, che sembrano voler accompagnare ancora queste prime settimane autunnali. Oltre a questo, le prime piogge, spesso molto abbondanti, creano l’ambiente perfetto per il proliferare di uno degli insetti meno amati: le zanzare. Ed è proprio nelle grandi città, come ad esempio la Capitale, spesso nate intorno a fiumi, o in cui l’affollamento umano è elevato, che l’invasione di questi (poco) simpatici animaletti tende a protrarsi anche fino a tutto il mese di ottobre. E se all’aria aperta è impossibile evitarle, ci sono invece diversi modi per fare in modo che non entrino in casa. Ma quali sono? Ecco alcuni rimedi e suggerimenti per le zanzare in casa.

ZANZARIERE E TENDE

Una delle soluzioni più efficaci per non far entrare questi sgraditi ospiti in casa è quella di installare delle zanzariere o delle tende antizanzare. Per acquistare il prodotto ideale per casa propria è possibile scegliere tra tantissimi modelli, o magari optare per soluzioni personalizzate. Le zanzariere su misura a Roma, ad esempio, godono di un certo successo, anche perché non solo impediscono l’ingresso alle zanzare, ma contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria nell’abitazione.

In alternativa è possibile optare per delle tende antizanzare, che dal punto di vista estetico possono essere più gradevoli ma che non garantiscono lo stesso livello di efficacia e protezione.

RIMEDI NATURALI PER LE ZANZARE IN CASA

Come ulteriore alternativa – o come sistema di protezione in più – puoi disseminare per casa alcuni rimedi naturali contro le zanzare. Per esempio:

– aglio e cipolla tritati dentro ai vasi delle piante: questi due alimenti rappresentano un valido repellente anti-zanzare. Avere delle piante può attirare molte più zanzare, ma con questo piccolo stratagemma si può arginare di molto il problema;

– fette di limone bagnate di aceto bianco sui davanzali: le zanzare odiano entrambi gli odori, perciò una volta raggiunto il davanzale saranno restie a entrare in casa;

– oli essenziali da posizionare dentro casa, sui davanzali o eventualmente in giardino/balcone: le fragranze naturali che le zanzare odiano di più sono menta, geranio, tea-tree oil, citronella, lavanda, limone e olio di Neem. Bastano poche gocce sparse qua e là e saranno poco propense ad avvicinarsi a casa;

– piante anti-zanzare: oltre che dalle fragranze, le zanzare sono infastidite anche da diverse piante. Tra le più efficaci troviamo basilico, eucalipto, rosmarino e verbena;

– fondi di caffè: un rimedio “della nonna” per le zanzare in casa è posizionare il fondo della moka seccato e poi bruciato nella stanza da proteggere. In alternativa, spruzzare acqua e caffè sulle finestre di casa.

CANDELE ALLA CITRONELLA: FUNZIONANO?

Da sempre uno dei rimedi più diffusi per le zanzare in casa è la citronella. In effetti, se si usa come olio essenziale da diffondere negli ambienti o da spalmare sul corpo come protezione personale risulta spesso molto efficace.

Tra le soluzioni più comuni ci sono poi le candele alla citronella: per quanto siano una soluzione naturale e molto usata, non sempre hanno molta più efficacia di altri tipi di candele a base di oli e piante. Quello che disorienta le zanzare, infatti, è principalmente la dispersione di anidride carbonica nell’aria attraverso il fumo, che confonde gli odori. Sarebbe meglio optare, quindi, per candele il cui stesso odore risulta già fastidioso per le zanzare: il limone in questo è uno dei più efficaci.

Aggiornato il 25 settembre 2023 alle ore 09:55