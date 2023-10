La “bibliotechina” per bimbi autistici

“Torniamo a leggere le favole ai nostri ragazzi”. Nella sala d'aspetto della Neuropsichiatria infantile dell’Asl 5, a La Spezia, si trova una bibliotechina che è dedicata ai bambini autistici. I testi e la piccola libreria sono stati donati dal Comune, in collaborazione con la libreria Giunti al Punto.

Franco Giovannoni, direttore della struttura di Neuropsichiatria infantile dell’Asl 5, ha detto: “Gli adolescenti hanno un pensiero per immagini, determinato dall’uso di smartphone e tablet. Non demonizzo questi strumenti, ma rischiamo di creare una società in cui non siamo più in grado di raccontare, un mondo galleria di immagini”.

In rappresentanza del Comune, l’assessore alle Politiche sanitarie, Giulio Guerri: “Abbiamo aderito subito a questa iniziativa, con l’acquisto di due bibliotechine con testi da 0 a 6 anni e da 6 a 11 anni per dare la possibilità ai bambini di disporre di strumenti di apprendimento e divertimento, anche durante i momenti di attesa nella struttura. Sosteniamo la loro crescita anche con piccoli gesti come questo”.

Il direttore generale dell’Asl 5, Paolo Cavagnaro, fa sapere che il libro rappresenta un momento di crescita e socializzazione, “ancora più importante quando si ha a che fare con fragilità e situazioni in cui ci sono difficoltà. La sanità, come la scuola, non lascia indietro nessuno. Siamo particolarmente lieti di questo omaggio, perché si tratta di un dono che ci aiuta a riscoprire una delle cose da fare con i bambini: leggere. Leggere è importante, non solo da un punto di vista educativo, ma anche come mezzo per andare incontro alla fragilità, per superare problematiche di socializzazione in un’ottica di inclusione totale”.

Aggiornato il 05 ottobre 2023 alle ore 11:56