Mondiali di nuoto, ottimo medagliere per gli Azzurri

L’avventura della nazionale italiana di nuoto ai Mondiali in vasca corta – che quest’anno si tengono a Melbourne, in Australia – si sta rivelando più esaltante del previsto. Sia le nuove leve che i “veterani” azzurri (come Gregorio Paltrinieri) stanno performando sopra le aspettative, piazzando la squadra italiana momentaneamente al terzo posto nel medagliere. Primi, gli Stati Uniti, e subito dietro la Nazionale australiana.

La competizione, iniziata il 13 dicembre, si concluderà domenica 18. I giochi sono ancora aperti, e sarà difficilissimo fare dei pronostici, soprattutto se gli Azzurri continueranno a nuotare così bene. Solo oggi, Thomas Ceccon (classe 2001) ha portato a casa il terzo oro del Mondiale, nei 100 metri misti, davanti ai canadesi Javier Acevedo e Finlay Knox. Poco prima, la staffetta italiana è riuscita a piazzarsi sul gradino più basso del podio nella 4 per 200 metri stile libero. Un oro e un bronzo che si aggiungono al medagliere, che ora conta nove podi (tre ori, quattro medaglie d’argento e due di bronzo).

L’instancabile Paltrinieri ha trionfato martedì scorso nei 1500 metri stile libero e, poco dopo, i suoi compagni hanno vinto la staffetta 4 per 100 metri stile libero, e non solo. Infatti, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Ceccon, oltre al gradino più alto del podio, hanno stabilito il nuovo record mondiale per la disciplina. Il 14 dicembre è stato il giorno dell’argento, con il secondo posto sia nella staffetta 4 per 50 metri mista (con il nuovo record europeo) e nei 100 metri dorso, quest’ultimo firmato da Lorenzo Mora. Ieri, due argenti e un bronzo: Nicolò Martinenghi arriva secondo nei 100 metri rana, e la 4 per 50 metri stile libero, beffata al fotofinish, sale sul secondo gradino del podio. Infine, Miressi, pur eguagliando il record italiano, conquista un “misero” bronzo nei 100 metri stile.