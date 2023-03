Ritratti. Piccolo, grande Grimsby: la favola in FA Cup

Piccolo, grande Grimsby. La favola continua in FA Cup: la squadra della quarta serie inglese sconfigge il Southampton: vittoria che significa passaggio di turno. Il prossimo ostacolo sarà il Brighton allenato da Roberto De Zerbi.

Il Lincolnshire, il porto, ma soprattutto i Mariners e una squadra che arriva ai quarti di finale. I due gol di Gavi Holonan e un sogno che si chiama Wembley. Una roba da film, come The Brothers Grimsby (Grismby-Attenti a quell’altro), pellicola diretta da Louis Leterrier con la fuga di due fratelli, un poliziotto e un hooligan, costretti a riunirsi dopo molti anni.

A fuggire, ora, è la squadra di Paul Hurst, compagine che prende corpo da Cleethorpers, nel North East Lincolnshire. E si esalta con le grandi, visto che in campionato naviga tra luce e ombre, dove le seconde hanno il predominio sulle prime. Una storia che si aggiunge ad altre storie, che si legano all’FA Cup: Oxford United, l’Herenford, Wrexham, il Lincoln City che fece fuori il Burnley. Un trofeo antico, che non delude mai, dove anche Davide può battere Golia, dove – sdoganando un vecchio spot pubblicitario – niente è impossibile. Ogni volta c’è qualche sorpresa. E forse è anche per questo che quel trofeo ha tutto questo fascino.

Adesso è la volta del Grimsby, tra gabbiani, pesce e un coro che ormai risuona ovunque: “We only sing when we’re fishing”.