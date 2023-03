Tirreno-Adriatico: Ganna subito re della crono

Il re delle corse contro il tempo, Filippo Ganna, ha fatto scintille nella tappa d’inaugurazione della Tirreno-Adriatico. Lo specialista dell’Ora, nativo di Verbania, ha chiuso in prima posizione – con una velocità media di 55 chilometri orari – la tappa crono in 12 minuti 28 secondi, sul percorso di 11,5 chilometri di Lido di Camaiore. La Corsa dei Due mari è una delle principali competizioni maschili dell’Unione ciclistica internazionale (Uci), che taglia da ovest a est lo Stivale. La prima edizione risale al 1966, ed è considerata la principale corsa per la preparazione della prestigiosa Milano-Sanremo. Come nel 2022, il piemontese domina il primo appuntamento della gara, raggiungendo punte di 60 chilometri orari. Il 26enne, nonostante l’asfalto bagnato – complice il maltempo sulla regione della Versilia – con un concentrato di potenza e velocità ha staccato di 28 secondi il tedesco Lennard Kamna, del team Bora-Hansgrohe. Terzo lo statunitense Magnus Sheffield, che corre per i Ineos Grenadiers, lo stesso team dell’azzurro.

Filippo è una vera e propria eccellenza italiana nel mondo internazionale delle corse a tempo. Quella di ieri è stata la sua 21esima vittoria in una gara a cronometro, la 23esima in assoluto. Inoltre, Ganna è detentore del record mondiale dell’inseguimento individuale (3 minuti, 59 secondi e 636 millesimi) e, con la Nazionale azzurra, anche il record mondiale di inseguimento a squadre (3 minuti, 42 secondi e 032 millesimi). Inoltre, il piemontese è primo nel mondo per la miglior prestazione umana sull’ora, ovvero la quantità di chilometri percorsa in un giro completo di lancetta piccola (56,792 chilometri). Nei mondiali su strada, ha vinto l’oro a Imola nel 2020 e nelle Fiandre nel 2021. Ma è in pista che Ganna non sembra avere rivali, con le vittorie mondiali di Londra 2016, Apeldoorn 2018, Pruszków 2019, Berlino 2020, Roubaix 2021 (squadre) e, infine, di Saint-Quentin-en-Yvelines 2022. Nella Volta ao Algarve del 2023, pochi giorni fa, Filippo ha sfiorato la sua prima vittoria in un giro dell’Uci europe tour, arrivando secondo dietro al colombiano Daniel Martinez. La vittoria della prima tappa della Tirreno-Adriatico è arrivata accompagnata da alcuni problemi tecnici non indifferenti, visto che il cambio sulle protesi ha fatto cilecca. “Non mi andava più il cambio sulla prolunga ma è andata bene, ho cambiato con la parte sotto del manubrio” ha detto Ganna all’arrivo. Facile, no?