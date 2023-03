Mbappè è il nuovo capitano dei Bleus

Kylian Mbappè ha detto sì. Sin dai prossimi impegni con la Nazionale – in programma per questa settimana – l’attaccante del Paris Saint Germain ricoprirà il ruolo di capitano della Nazionale francese di calcio. La nomina, arrivata direttamente dal commissario tecnico Didier Deschamps, è stata accolta positivamente dal giovane atleta, che sostituirà il veterano Hugo Lloris, portiere del Tottenham, che all’età di 36 anni ha deciso di non rispondere più alle convocazioni dei Bleus. L’estremo difensore è stato capitano dei francesi ininterrottamente dagli Europei di calcio del 2012. Campione del mondo nel 2018, negli ultimi Mondiali in Qatar supera Lilian Thuram per quota presenze in Nazionale maggiore, diventando il calciatore più presente di sempre della Sélection.

Quello tra Lloris e Mbappè è un passaggio di consegne quasi scontato, tra un senatore della compagine francese e l’astro nascente del football mondiale, ormai ospite fisso dei discorsi su chi sia il calciatore più forte in circolazione. Pur avendo, quest’inverno, perso la finale contro l’Argentina, Kylian è stato premiato come capocannoniere del torneo, segnando forse il gol più bello di sempre in una finale dei Mondiali. Mbappè, appena 24 anni, 66 presenze e 36 reti, ha accettato il nuovo ruolo dopo un colloquio avvenuto lunedì sera con lo staff guidato da Deschamps. Anche Antoine Griezmann ha ricevuto una piacevole telefonata dall’allenatore dei Bleus. Il classe ‘91, anche lui campione del mondo nel 2018, ha ricevuto (e accettato, ça va sans dire) l’offerta per il posto di vice capitano.

Deschamps, dopo il mancato bis alla Coppa del mondo, ha perso anche il capitano in seconda designato, Raphaël Varane. Il difensore del Manchester United ha deciso di non rispondere alla convocazione per le partite che avranno luogo durante la pausa dei campionati, valevoli per le qualificazioni agli Europei di calcio del 2024. Il commissario tecnico quindi lascia a casa, contro la sua volontà due pilastri dei Bleus, ma può vedere il bicchiere mezzo pieno, poiché Kylian e Antoine hanno risposto presente, e saranno la nuova coppia di capitani della Nazionale.