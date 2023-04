Cinque italiane nelle semifinali europee: è record all time

Il calcio italiano, questa settimana, sta facendo la storia delle coppe europee. Milan, Inter, Roma, Juventus e Fiorentina si sono qualificate per le semifinali delle rispettive competizioni. Le milanesi si affronteranno in un epico derby di Champions League, la Vecchia signora si scontrerà con il Siviglia in Europa League, la squadra della Capitale con i tedeschi del Bayern Leverkusen e, infine, i fiorentini con il Basilea in Conference League. Non era mai successo che cinque formazioni italiane si qualificassero insieme per questa fase delle coppe Uefa, ma per trovare almeno un team azzurro in ogni competizione europea bisogna mandare indietro le lancette di qualche decade, precisamente alla stagione 1998-1999. In quel caso, c’era la Juventus in Coppa dei Campioni, il Parma in Coppa Uefa (poi vincitore del torneo) e la Lazio in Coppa delle Coppe (anche la squadra capitolina solleverà il trofeo a fine stagione).

Il tanto vessato – negli anni passati – “non gioco” italiano ha avuto la meglio, finora, nell’Europa che conta. Basti pensare che sommando le inglesi (Manchester City e West Ham) e le spagnole (Real Madrid e Siviglia), spesso dominatrici nelle competizioni della Uefa, non si arriva al numero di squadre dello Stivale che sono approdate alle semifinali. C’è da dire però che le squadre di Pep Guardiola e di Carlo Ancelotti sono le più quotate per la vittoria finale in Champions League, anche se una delle due uscirà a suo malgrado dalla competizione, essendo accoppiate nello scontro diretto. Un derby di Milano in Coppa dei Campioni, invece, non si vedeva dalla stagione 2002-2003. Sta facendo il giro del mondo la foto di Marco Materazzi e Rui Costa, spalla contro spalla mentre osservano incantati la tifoseria di San Siro, testimone di un calcio d’altri tempi che sa di divise oversize, Pro Evolution Soccer e sigarette a bordo campo.

Per quanto riguarda Massimiliano Allegri e Jose Mourinho invece, i due se avranno fortuna nelle semifinali, si affronteranno nello scontro finale di quest’edizione dell’Europa League. Juventus e Roma, benché colpevoli di qualche inciampo in Serie A – ma ancora in corsa per un posto in Champions l’anno prossimo – hanno viaggiato spedite in Europa, raggiungendo con relativa facilità le fasi finali della competizione. I due protagonisti: per i bianconeri Adrien “cavallo pazzo” Rabiot, uomo chiave anche contro lo Sporting Lisbona, e per i giallorossi la “Joya” più grande (finora) dell’era Mourinho: Paulo Dybala. Infine, i gigliati sono insieme al West Ham i più gettonati per la vittoria della Conference League. Nel caso gli uomini di Vincenzo Italiano riuscissero nell’impresa, sarebbero la seconda squadra di fila iscritta alla Serie A a portare a casa il nuovo trofeo della Uefa, dopo la vittoria della Roma nella scorsa stagione. Le italiane, con tutti i pregi e i difetti del “nostro” gioco, sono tornate a contare in Europa. Speriamo non sia un fuoco di paglia.

