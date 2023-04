Boccone amaro per Berrettini: rinuncia agli Internazionali di Roma

I tormenti di Matteo Berrettini non accennano una tregua. Il talento romano, alle prese con l’infortunio agli addominali contratto durante il Masters 1000 di Montecarlo, ha annunciato attraverso i social che rinuncerà agli Internazionali d’Italia, in programma dal 2 al 21 maggio a Roma. Ecco le parole dell’atleta sul suo profilo Instagram: “Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell’ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente. La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto. Non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi”, conclude il 27enne finalista Wimbledon nel 2021.

Gli Internazionali d’Italia, in questo momento, sono uno dei principali Masters 1000 del panorama mondiale. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, si aspetta il movimento di circa mezzo milione di presenti. “Abbiamo già venduto 176mila biglietti e raggiungeremo la soglia dei 300mila spettatori”, ha annunciato il presidente. Il dirigente ha ricordato che “gli Internazionali non costano un solo euro allo Stato. C’è stato un recupero del Foro Italico, il Padel non ha ricevuto un euro di contributo, e Supertennis è nato da una nostra pazza idea e creeremo anche Superpadel. È un piccolo miracolo sportivo”. Quello di Roma è senza dubbio il più importante torneo tennistico italiano, sia in campo maschile che femminile. L’80esima edizione – quella del 2023 – corrisponde a un “level up” di categoria, per la prima volta nella storia del Paese.

Tra le wild card degli Internazionali, sono stati annunciati Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri. Per le qualificazioni tocca a Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Francesco Maestrelli. Le wild card per accedere direttamente al tabellone femminile sono state date a Sara Errani, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato. Le qualificazioni femminili vanno a Martina Colmegna, Angelica Moratelli, Anna Turati, Deborah Chiesa e Federica Urgesi.

