Derby di Milano, asso di coppa

La stracittadina di Milano non ha mai fatto sconti a nessuno. A maggior ragione ora che, in semifinale di Coppa dei Campioni, la carezza del boia potrebbe significare sia per il Milan che per l’Inter – dipende come giocheranno la loro mano in Serie A – l’esclusione dall’Europa che conta l’anno prossimo. Per ora, tutte e due le squadre della city rientrano tra le qualificate – il Milan è quinto, ma è ancora in ballo la possibile penalizzazione della Juventus – per la prossima Champions League, ma le ultime quattro giornate devono ancora assegnare 12 punti (un’infinità alla fine del campionato) che potrebbero stravolgere la situazione classifica. Il derby di coppa è un asso nella manica e dei rossoneri e dei nerazzurri, ma una sola delle due compagini riuscirà a giocare la sua carta.

Intanto, kudos a Stefano Pioli e a Simone Inzaghi, che a settembre tutto erano fuorché i candidati ideali per arrivare fino in fondo nella Champions League. Poi, le possibilità di vedere Milan e Inter scontrarsi nello stesso lato del tabellone, erano davvero basse (ma non zero). Il destino “romantico” del calcio ha voluto che queste due storiche squadre italiane si battessero in semifinale. Ma il vero peccato è che solo una delle due staccherà un pass per la finale. Dall’altra parte del tabellone, un match titanico fra Manchester City – a questo punto viene il dubbio che Erling Haaland con i suoi 51 gol stagionali stia giocando alla Playstation piuttosto che a pallone – e Real Madrid, fresca di vittoria della Coppa del re e in lizza per la sua 18esima finale.

Tornando al derby di Milano, si stanno esaurendo gli ultimi preparativi. L’Inter sembrerebbe più in forze, dopo l’agevole vittoria all’Olimpico contro la Roma e il precedente 0-6 rifilato all’Hellas Verona fuori casa. Il Milan, invece, nella bella vittoria a San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri ha perso nei primi 13 minuti di gioco Rafael Leão, uscito per infortunio. L’ala sinistra è tornata ad allenarsi individualmente solo oggi, a 48 ore della partita più importante della sua carriera. Pioli ha le idee chiare: “Se starà bene ci sarà, altrimenti no”, ha confermato l’allenatore ai microfoni di Sky Sport. O tutto o niente quindi: se Leão non giocherà mercoledì, verrà preservato per la gara di ritorno. Anche Inzaghi ha parlato del derby di coppa, ai microfoni di Sport Mediaset: “Non è un derby ma è il derby, sappiamo l’importanza che ha. Dovremo fare un grandissimo derby. Che ci sia o meno (Leão, ndr) potremmo prendere qualche accorgimento ma non stravolgeremo il piano partita”. Per mercoledì sera, bisogna prendere esempio dai tifosi nerazzurri e rossoneri: cancellare tutti gli impegni, le cene di famiglia, il padel, il cinema o il teatro. Divano, telecomando, amici a preferenza per gustarsi la prima delle due partite più importanti (per ora) dell’anno.

Aggiornato il 09 maggio 2023 alle ore 17:59