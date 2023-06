La Spagna ha vinto la Nations League, bronzo agli Azzurri

La Spagna ha vinto la Nations League 2023. La finale si è giocata a Rotterdam allo stadio De Kuip, casa del Feyenoord, che milita in Eredivisie (primo campionato olandese). I primi 90 minuti sono terminati a reti bianche, in perfetta parità, e stesso destino è toccato ai tempi supplementari. La squadra di Luis de la Fuente è riuscita a superare la Croazia solo ai calci di rigore, con un aggregato di 5-4. Nel pomeriggio invece, l’Italia di Roberto Mancini si è guadagnata il gradino più basso del podio, battendo nel pomeriggio di ieri l’Olanda per 3-2. Erano 11 anni che le Furie Rosse non vincevano un trofeo internazionale, proprio dalla Coppa europea alzata a discapito degli Azzurri nel 2012.

La nazionale iberica ha sfruttato gli errori dal dischetto di Lovro Majer e di Bruno Petković – parati entrambi da Unai Simon – spegnendo i sogni di gloria di Luka Modric, che a 37 anni alla sua 66esima partita stagionale vede svanire dagli undici metri il sogno di alzare un titolo da capitano della sua nazionale.

La partita è spezzettata sin dalle prime azioni, frammentata, con poche occasioni nitide. La squadra di Zlatko Dalić, nei primi 15 minuti, rischia solo due volte. Su un cross dalla sinistra, il portiere Dominik Livaković non blocca la sfera e solo il palo lo salva dall’autogol.

Poco dopo Gavi ha sfiorato lo stesso palo, scippando palla a Marcelo Brozović. Poi è il turno della Croazia, che ci ha provato con due colpi di testa di Ivan Perišić. In entrambi i casi, Simon ha disinnescato agevolmente l’azione. L’ex esterno dell’Inter è sicuramente il più pericoloso dei suoi, anche nella ripresa, ma i suoi passaggi non vengono sfruttati a dovere. Allo scoccare dell’ora di gioco i due commissari tecnici provano a mischiare un po’ le carte in tavola.

I due cambi si sono rivelati decisivi per la partita: Petković in negativo per la Croazia e Joselu in positivo per la Spagna. All’85esimo Ansu Fati ha quasi portato i suoi alla vittoria, ma il solito Perišić ha salvato i suoi spazzando sulla linea di porta. Ai rigori, hanno sbagliato i due croati, e solo Aymeric Laporte è stato impreciso per de la Fuente. Daniel Carvajal ha tirato il rigore decisivo, che ha portato la Nations League su suolo iberico.

Aggiornato il 19 giugno 2023 alle ore 18:35