Europeo under 21, si parte: ottimismo azzurro

Tra Romania e Georgia, a partire da domani, avrà luogo la 24esima edizione dell’Europeo under 21. La finale, si giocherà sabato 8 luglio a Batumi. Quattro gironi per 16 équipe nazionali, tra cui l’Italia di mister Paolo Nicolato. Gli azzurrini sono finiti in un girone difficile, con Francia, Svizzera e Norvegia. Sarà un Europeo itinerante, sono state scelte le città di Cluj-Napoca e Bucarest per la Romania, mentre Tblisi, Batumi e Kutaisi ospiteranno i match in Georgia. Staccheranno il pass per la fase a gironi solamente le prime due classificate di ogni girone.

Il commissario tecnico dell’Italia descrive la competizione come “un torneo molto complesso e stimolante”. E ancora: “Siamo molto felici di essere qui, speriamo di fare un buon lavoro. L’obiettivo è fare del nostro meglio – continua Nicolato – speriamo che anche questo torneo ci dia soddisfazioni e ci porti emozioni importanti. Certamente il gruppo è di alto valore e quindi ci metteremo alla prova”.

L’Europeo under 21, oltre a essere un trofeo di assoluto prestigio e una vetrina sul calcio che conta, è anche uno step necessario per raggiungere le Olimpiadi di Parigi 2024. Oltre alla Francia, che da Paese ospitante è già qualificata, saranno ammesse altre tre Nazionali. l’Inghilterra è esclusa dai giochi, poiché il Comitato olimpico internazionale (Cio) non riconosce le singole federazioni regionali del Regno Unito, e quindi non ammetterà squadre che non portino l’Union jack. Quindi, se la Francia dovesse raggiungere le semifinali, staccherebbero un pass per le Olimpiadi le altre tre semifinaliste. Se invece i Bleus non dovessero piazzarsi tra le prime quattro, si qualificherebbero a Parigi 2024 le due squadre finaliste più la vincente del playoff olimpico tra le due semifinaliste sconfitte, che si disputerebbe il 7 luglio alle 21 o sabato 8 luglio alle 15 a Bucarest.

La Nazionale detentrice del trofeo è la Germania, vittoriosa nella scorsa edizione che ha avuto luogo tra Ungheria e Slovenia. Per trovare l’ultimo successo azzurro, bisogna riavvolgere le lancette fino al 2004. Tra i 23 convocati di Nicolato c’è anche Wilfred Gnonto, che è partito dalla Nazionale maggiore di Roberto Mancini alla volta degli under 21 nella giornata di ieri. Il capitano degli azzurrini sarà il milanista Sandro Tonali.

