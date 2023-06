L’arbitro di Italia-Francia non vede il pareggio degli azzurrini

La partita inaugurale del girone D tra Francia e Italia degli Europei Under 21 è stata segnata da diversi episodi controversi. Il match, nei 90 minuti, si è assestato sul 2-1 per i Galletti, ma un tocco di mano francese (e rigore non fischiato), un fallo sulla ripartenza che ha portato al raddoppio transalpino e, infine, il gol non convalidato di Raoul Bellanova – con il pallone che aveva superato completamente la linea della porta da Lucas Chevalier – hanno indotto numerosi tifosi (ma anche opinionisti) a parlare di risultato falsato. Arnaud Kalimuendo aveva aperto le marcature con una magia di tacco, ma gli azzurrini non si sono abbattuti e hanno trovato il pari di Pietro Pellegri, punta del Torino. Poi, nella ripresa, un errore da matita rossa di Destiny Udogie, che aveva recuperato sull’attaccante francese, ha regalato il sorpasso ai Bleus.

Il fallo non fischiato a inizio azione, come già detto, fa molto discutere. Durante il secondo minuto di recupero, un’incornata di Bellanova avrebbe regalato un punto d’oro all’Italia di Paolo Nicolato, ma secondo il direttore di gara la sfera non avrebbe oltrepassato la linea. Tra le fila della Nazionale, si parla di “gara sfortunata”. Nel frattempo, però, la Uefa ha deciso di introdurre il Var agli Europei Under 21, a partire dai Quarti di finale. Molto probabilmente, a causa dei grossolani errori arbitrali di ieri sera. “Una beffa il Var dai Quarti di finale? No, piuttosto lo considero un miglioramento, ma avrei preferito che ci fosse già ieri sera”, è stato il commento di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21 azzurra. Già la prossima sfida con la Svizzera, in programma domenica 25 giugno alle 18 – allo stadio di Cluj – sarà un match da dentro o fuori.

Aggiornato il 23 giugno 2023 alle ore 16:55