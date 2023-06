Pirlo: da bianconero a blucerchiato

Il nuovo allenatore della Sampdoria, la nobile retrocessa della scorsa stagione di Serie A, sarà Andrea Pirlo. Ormai è ufficiale il ritorno in Italia dell’ex centrocampista, bandiera del Milan e della Juventus. Nella sua carriera da allenatore, relativamente appena iniziata, si è seduto sulla panchina dei bianconeri nella stagione 2020-2021, dopo aver assaggiato il primo incarico ufficiale con la Juventus Next gen. quell’anno lo scudetto lo ha vinto l’Inter di Antonio Conte, interrompendo la striscia di nove scudetti consecutivi, iniziata proprio con Conte, per poi proseguire con Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Pirlo, che non è stato riconfermato per la stagione 2021-2022, aveva comunque portato nella sala dei trofei juventini una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, nella sua prima stagione da allenatore in assoluto. Pirlo quindi è passato da bianconero a blucerchiato, con una piccola parentesi in Turchia.

L’ex calciatore ha passato la scorsa stagione a comando degli atleti del Karagümrük, una delle squadre di Istanbul, che milita nella Süper Lig, la massima serie turca. Pirlo è stato uno delle tante vecchie conoscenze della Serie A che ha militato nella squadra che gioca allo stadio Olimpico Atatürk, tra questi c’è Fabio Borini, Davide Biraschi, Ebrima Colley (in prestito dall’Atalanta) e, tra i pali, il capitano Emiliano Viviano. Andrea si è accordato con il club genovese dopo che, ieri sera, Fabio Grosso aveva ufficialmente rifiutato l’offerta di Andrea Radrizzani, patron della Doria. Il Campione del mondo 2006 è stato più appetibile di Francesco Farioli, tecnico giovane che vuole lanciarsi nel mondo dei grandi. Pirlo ha firmato un biennale con un’opzione di prolungamento per il terzo anno. Nell’ultimo campionato turco ha conquistato il settimo posto mentre con la Juventus, nel 2021, oltre ai due trofei ha piazzato i bianconeri al quarto posto in Serie A. La missione per la prossima stagione sarà, naturalmente, riportare i blucerchiati dalla Serie B in massima serie, che – ahimè – non vedrà un derby della Lanterna per un altro anno.

Aggiornato il 27 giugno 2023 alle ore 18:08