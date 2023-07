Tonali al Newcastle: l’azzurro più costoso di sempre

Ormai è ufficiale: Sandro Tonali è passato dal Milan al Newcastle United. La compagine di Newcastle upon Tyne, che milita in Premier League, da quando è stata rilevata dal Fondo sovrano dell’Arabia Saudita ha messo a punto importanti colpi di mercato con un solo obbiettivo: essere competitivi in Champions League. E il 23enne di Lodi è solo l’ultimo ad arrivare alla corte di Eddie Howe, che l’ha richiesto a gran voce. Nelle sue tre stagioni in rossonero, Tonali ha messo a segno sette reti, timbrato 95 presenze e vinto uno scudetto, giocando anche una semifinale di Champions League, quest’anno contro l’Inter di Simone Inzaghi. La dirigenza dei Magpies ha sborsato 70 milioni di euro, facendo del centrocampista azzurro il più costoso della storia del calciomercato.

Un mese esatto dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic, i tifosi del Milan devono fare i conti con un’altra defezione importante della rosa rossonera. Sembrerebbe che Ruben Loftus-Cheek, arrivato dal Chelsea, possa essere il principale candidato per sopperire all’assenza di Tonali, ma il forte interesse della dirigenza dei Diavoli per Davide Frattesi fa ancora sognare il pubblico di San Siro. È evidente che il giovane romano sia un profilo più adatto per sostituire il classe 2000 volato Oltremanica, sia dal punto di vista tecnico che anagrafico (il mediano del Sassuolo ha solo 23 anni, contro i 27 del neo acquisto inglese), ma il forte interesse di Inter, Roma e Juventus sta rendendo l’asta per Frattesi molto simile a uno stallo alla messicana. Per adesso, nessuno ha ancora affondato il colpo, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Sandro Tonali, dopo aver firmato un contratto che lo lega al Newcastle almeno fino al 2028 (per il quale guadagnerà 8 milioni di euro netti all’anno), ha salutato così il tifo milanista: “Oggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida. Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me è e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore e chi ha gestito con disponibilità e condivisione la situazione nelle ultime settimane”. E ancora: “Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti. Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci. Forza Milan”. Sandro ha così chiuso, in maniera emotiva, il suo capitolo rossonero. Intanto a Newcastle i tifosi della Toon army già sognano, e cantano: “I Wanna dance with Tonali”, sulle note di I Wanna dance with Somebody di Whitney Houston.

Aggiornato il 04 luglio 2023 alle ore 18:08