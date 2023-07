Alla fine arriva l’Inter: Frattesi è nerazzurro

Dopo la corsa a quattro tra Juventus, Inter, Milan e Roma, sono stati i nerazzurri ad accaparrarsi colui che è stato l’uomo mercato per eccellenza dall’inizio dell’estate: si tratta del gioiellino ormai ex Sassuolo Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 ha scelto la squadra di Milano allenata da Simone Inzaghi, che ha così rinforzato ulteriormente la propria mediana, dopo la cessione di Marcelo Brozovic – che ha trascorso otto stagioni e mezzo tra le file del biscione – all’Al-Nassr per 18 milioni di euro. Ora il centrocampo titolare dell’Inter sarà, probabilmente, composto da Hakan Çalhanoğlu, Davide Frattesi e Nicolò Barella, più una “riserva” di lusso che porta il nome di Henrikh Mkhitaryan. In Serie A, sarà difficile trovare una mediana a tre più forte (sulla carta) di questa.

Il giovane romano neo-interista si è presentato con queste parole sui canali ufficiali della Beneamata: “Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando abbiamo fatto quella partita a San Siro. Sono stato colpito da stadio e tifosi e per me questo è molto importante. Quando si è presentata l’opportunità non ci ho pensato un attimo”. E ancora: “Spero di vincere qualche trofeo e chiaramente darò impegno, serietà e spero anche qualche gol. I miei compagni sono tutti bravissimi ragazzi, conoscevo Simone Bastoni da tanto tempo perché è un ’99 come me e abbiamo fatto le giovanili insieme”. “Non vedo l’ora di segnare e di esultare sotto la curva” ha concluso Frattesi, con le sue prime parole in nerazzurro. Il trasferimento dal Sassuolo è avvenuto con la formula del prestito oneroso da 6 milioni di euro con obbligo di riscatto, fissato a 27 milioni di euro. Anche la Roma, seppur non è riuscita ad affondare il colpo per portare a Trigoria il centrocampista che ha militato tra il 2014 e il 2017 nelle giovanili giallorosse, può sorridere: infatti alla squadra allenata da José Mourinho spetta il 30 per cento della rivendita dell’ex Sassuolo. Soldi che, però, entreranno nelle casse capitoline solo al momento dell’obbligo di riscatto da parte dell’Inter.

ALTRE UFFICIALITÀ DALLA SERIE A

Nella giornata di oggi, l’Udinese ha ufficializzato il gioiellino classe 2000 Lorenzo Lucca dal Pisa, con la formula del prestito oneroso e il riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus. I friulani si sono accaparrati il giovane talento azzurro con forza, fisico e fiuto del gol, probabilmente con l’obbiettivo di mettere pressione alla punta titolare Beto Betuncal, sempre se non venisse ceduto in questa sessione di calciomercato. Sulle sue tracce ci sarebbero il Napoli e la Fiorentina. Infine, l’Atalanta ha annunciato l’ultimo colpo in entrata: l’esterno classe 2000 Mitchel Bakker dal Bayer Leverkusen, per 10 milioni di euro. Dopo l’arrivo di Sead Kolašinac dal Marsiglia – ex tra le altre di Schalke 04 e Arsenal – i bergamaschi hanno messo a segno un nuovo rinforzo per la squadra di Gian Piero Gasperini, che dovrà giocare l’Europa League nella stagione alle porte.

