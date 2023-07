Per quanto riguarda l'attività sportiva amatoriale, in particolare assai popolare quello del podismo, l'Italia sta vivendo una condizione intollerabile sul piano delle libertà individuali. Oltre a imporre tutta una serie di obblighi che nella maggioranza del mondo avanzato non esistono, da tempo il Coni, attraverso la Federazione italiana di atletica leggera, richiede un abominevole lasciapassare sportivo, la runcard, a chi è affiliato con altre federazioni per poter partecipare alle competizioni di richiamo nazionale e non solo.

Aggiornato il 28 luglio 2023 alle ore 15:57