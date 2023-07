La Red Bull vola a Spa: battuto il record della McLaren

Max Verstappen continua a macinare chilometri e a correre veloce come il vento. Nel Gran premio di Formula 1 di Spa-Francorchamps a Stavelot, in Belgio, il pilota olandese della Red Bull ha vinto per l’ottava volta di fila, per la quarantacinquesima volta in carriera e per la dodicesima volta nel Mondiale 2023. Con questo podio la scuderia austriaca ha raggiunto le 12 vittorie consecutive in stagione, battendo il record (11) della McLaren che vigeva dal 1988. Il campione del mondo della Red Bull, dopo essere partito sesto in griglia a causa di una penalizzazione, al diciassettesimo giro ha preso il comando della gara a scapito del compagno di squadra, Sergio Pérez, che ha concluso il Gran premio in seconda posizione, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc che era partita in pole position. Appena sotto il podio, i due campioni del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes e Fernando Alonso con l’Aston Martin.

“È stato un weekend piuttosto positivo per noi della Ferrari, soprattutto in termini di passo, mi dispiace però per (Carlos, ndr) Sainz”, ha commentato dopo la gara il pilota monegasco de La Rossa, esprimendo solidarietà al compagno di squadra, costretto al ritiro dopo un incidente di gara con la McLaren di Oscar Piastri negli attimi successivi alla partenza. “Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, comunque. Verso fine gara mi hanno detto di tenere sotto controllo il carburante e questo mi ha frenato un po’, peccato perché, ripeto, il passo gara era buono”, ha concluso Leclerc. Verstappen ha dato il 100 per cento, correndo anche qualche rischio, ma ancora una volta ha dimostrato di essere il pilota più veloce in gara, se non addirittura della sua generazione. È anche vero che la macchina fa tanto, e il bolide della Red Bull non sembrerebbe avere punti deboli. “È stata una bella gara. Sono rimasto un po’ bloccato all’inizio, poi ho trovato il ritmo gara ed è stata una giornata positiva. Ci sono stati giri complicati quando pioveva, sono andato di traverso ma per fortuna non è successo niente”, ha commentato a caldo l’olandese. “Buona gara per il nostro team. Ho fatto una buona partenza, sono riuscito a superare Leclerc, poi è arrivato Verstappen che mi ha passato e ho controllato senza grossi patemi, mantenendo la seconda posizione. Sono felice per la mia squadra, oggi abbiamo fatto tanti punti”, ha dichiarato Perez con una punta di delusione, che fino al diciassettesimo giro – quando è salito in cattedra il compagno di squadra e campione del mondo in carica – aveva la vittoria in pugno.

Aggiornato il 31 luglio 2023 alle ore 17:35